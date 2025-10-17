Manchester City'ye Rodri'den kötü haber!

Manchester City'in yıldız orta sahası Rodri için teknik direktör Pep Guardiola, açıklama yaptı.



Basın toplantısında konuşan başarılı çalıştırıcı, İspanyol yıldızın Everton ile oynanacak olan lig karşılaşmasında oynayamayacağını duyurdu.



Sakatlığı sebebiyle bu sezon ritmini bulamayan Rodri, milli arada İspanya Milli Takımı'nın kamp kadrosuna katılmamıştı.



Bu sezon 7 maçta forma giyen yıldız futbolcu, gol veya asist katkısında bulunmadı.