17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Manchester City'ye Rodri'den kötü haber!

Manchester City'de sakatlığı bulunan Rodri, ligde oynanacak olan Everton karşılaşmasında forma giyemeyecek.

calendar 17 Ekim 2025 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'in yıldız orta sahası Rodri için teknik direktör Pep Guardiola, açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan başarılı çalıştırıcı, İspanyol yıldızın Everton ile oynanacak olan lig karşılaşmasında oynayamayacağını duyurdu.

Sakatlığı sebebiyle bu sezon ritmini bulamayan Rodri, milli arada İspanya Milli Takımı'nın kamp kadrosuna katılmamıştı.

Bu sezon 7 maçta forma giyen yıldız futbolcu, gol veya asist katkısında bulunmadı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
