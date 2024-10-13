Pep Guardiola'nın Manchester City ile olan kontratı Haziran 2025'te sona eriyor. Ancak İngiliz ekibi, başarılı teknik adamla henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.



Taraftarlar, Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Guardiola'nın kalmasını isteyen pankartlar açarken, deneyimli hoca ise ayrılık için net bir cevap vermekten çekiniyor.



CITY YENİ ADIMLAR ATIYOR



Pep Guardiola'yı Bayern Münih'ten Manchester City'ye getiren futbol direktörü Txiki Begiristain ile yollar ayrıldı. City yönetimi, Begiristain'in yerine Sporting Lizbon'un futbol direktörü Hugo Viana ile anlaştı.



Guardiola, 2021'de verdiği bir demeçte, City'de kalmasının Begiristain'in etkisi sayesinde olduğunu ve bu yüzden iki kez kontrat uzattığını belirtmişti. Begiristain'in ayrılması, İngiltere medyasında Guardiola'nın da takımdan ayrılabileceği yönünde yorumlara neden oldu.



GUARDIOLA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER



Manchester City yönetimi Guardiola'nın olası ayrılığına karşı Xabi Alonso'yu adaylar arasına aldı. Sporting'den gelen Viana'nın etkisiyle Ruben Amorim'in de yeni teknik direktör adayları arasında olduğu söyleniyor.



