İngiltere'de FA Cup çeyrek final mücadelesinde Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu.



Manchester City'de Erling Haaland, 14. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Kepa'yı geçemedi.



Bournemouth, 21. dakikada Evanilson'un attığı golle Manchester City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Manchester City'de penaltı kaçıran Haaland, 49. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 1-1 yaptı.



City'nin eşitlik golünü atan Haaland, sakatlanmasının ardından 61. dakikada yerini Omar Marmoush'a bıraktı.



Pep Guardiola'nın ekibinde 61'de oyuna dahil olan Marmoush, 63. dakikada attığı golle Manchester City'nin maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.



İKİNCİ YARIDA KUPAYA TUTUNDU



Bu sezon beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Premier Lig'de ise lider Liverpool'un 22 puan gerisinde yer alan Manchester City, Bournemouth karşısında ikinci yarıda yaptığı geri dönüşle kupaya tutundu ve tur atladı.



Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'ta yarı finale yükseldi. Manchester City, yarı finalde Nottingham Forest ile karşılaşacak. Bournemouth, kupaya veda etti.



Manchester City, Premier Lig'deki bir sonraki maçında sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, evinde Ipswich Town ile karşılaşacak.



