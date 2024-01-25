Manchester City'den geleceğe 25 milyon euroluk yatırım!

Geleceğe yönelik yatırım yapan Manchester City, orta sahaya yeni bir genç yıldız aldı.
İngiliz ekibi, River Plate'in 18 yaşındaki orta sahası Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
City, oyuncu için River Plate'e 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Arjantinli yetenek, sezon sonuna kadar kulübünde kiralık olarak forma giyecek.
İngiliz ekibi, River Plate'in 18 yaşındaki orta sahası Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
City, oyuncu için River Plate'e 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Arjantinli yetenek, sezon sonuna kadar kulübünde kiralık olarak forma giyecek.