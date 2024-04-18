Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo'yu transfer hedeflerinden biri olarak belirledi.



ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI



İngiliz ekibi, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi yıldızlarını gelecek sezon takımda tutmak istiyor. Ancak De Bruyne'ye Suudi Arabistan'dan, Silva'ya ise Paris Saint-Germain ve Barcelona'dan ilgi olması nedeniyle Manchester City bir yandan da alternatif arayışlarına devam ediyor.



LİSTEDEKİ ADAYLAR



Manchester City'nin, West Ham United'dan Lucas Paqueta ve Newcastle United'dan Bruno Guimaraes ile ilgilendiği kaydedildi. Pep Guardiola'nın takımının bir diğer hedefinin ise Leipzig forması giyen Dani Olmo olduğu öne sürüldü.



BABASI VE MENAJERİYLE TEMAS



Mundo Deportivo'daki haberde, Manchester City'nin, İspanyol futbolcuyla ilgilendiği ve oyuncunun babası ile menajeriyle temasa geçtiği yer aldı.



SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE



Dani Olmo transferinin Paqueta ve Guimaraes transferlerine göre çok daha ucuz olacağı ve 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer aldığı ifade edildi.



Leipzig ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Olmo, bu sezon Alman ekibinde çıktığı 22 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU