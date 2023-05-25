Mallorca, Valencia'yı Muriqi ile devirdi

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Mallorca evinde Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mallorca, Valencia'yı Muriqi ile devirdi
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25 Mayıs 2023 22:29
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 22:30
İspanya La Liga'nın 36. haftsında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile Ruben Baraja'nın yönetimindeki Valencia karşı karşıya geldi.

Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 1-0 kazanırken galibiyet golü 64. dakikada Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'den geldi. Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar, karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Mallorca 47 puana ulaşırken, Valencia 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Barcelona'ya konuk olurken, Valencia evinde Espanyol'u konuk edecek.

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