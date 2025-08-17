17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Malcolm Cazalon Merkezefendi'de!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, Fransız guard Malcolm Cazalon'u kadrosuna kattı.

calendar 17 Ağustos 2025 13:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Malcolm Cazalon Merkezefendi'de!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, Euroleague takımı Asvel altyapısından yetişen Fransız guard Malcolm Cazalon'u renklerine bağladı.

Malcolm Cazalon özelikle Sırbistan ve Adriyatik Ligi'nde mücadele eden Mega Bemax performansıyla NBA'e adım attı.

Geçtiğimiz sezonun FIBA Europe Cup şampiyonu Surne Bilbao Basket forması giyen Malcolm, burada ligi 7.8 sayı 2.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Malcolm Cazalon üçlüklerini bu sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi için atacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
