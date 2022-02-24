Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor, kulüpte futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi sona erdi
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24 Şubat 2022 15:13
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev alan Adem Büyük'le yollar ayrıldı.

Sarı siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Adem Büyük ile Sivasspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına çıkan Yeni Malatyaspor, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

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