Malatyaspor ağları sarstı, faul nedeniyle gol verilmedi

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelenin 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Kullanılan köşe vuruşunun ardından kaleci Altay Bayındır topu elinden kaçırdı ve sonrasında Malatyaspor Mina ile ağları buldu ancak maçın hakemi Mete Kalkavan öncesinde faul olduğunu tespit etti.
Altay ceza alanında yükselem topu kontrol etmek isterken, Jahovic ve Chebake'nin arasında kaldı ve hakem Mete Kalkavan da bu pozisyonda faul olduğu kararını verdi. Pozisyonun ardından Malatyaspor'da oyuncular uzun süre itirazlarda bulundu.
DİLMEN: "FAUL", TOROĞLU: "FAUL YOK"
Rıdvan Dilmen pozisyonun faul olduğunu belirtirken, "Altay'ın elinden kaçırdığı pozisyonun başlangıcı ofsayt. Gol olsa bakacaklardı, korner oldu bakmadılar. Korner de geldi başına bela açtı. Demek ki kornere gidene de bakacaksın. Malatyaspor'un ağları bulan topunda ilk bakışta faul olduğunu görmedim ama al geri, ver ileri, Jahovic'in müdahalesini ve alttan Chebake'nin hamlesini gördüm" dedi.
Erman Toroğlu ise, "Malatyaspor'un ağları bulan topunda Altay'a faul göremedim. Eli havada bile olsa fark etmez, oyunculara doğru giden o. Kaleci geliyor ve dağılıyor." ifadelerini kullandı.
TÜMER METİN: "FAUL", DENİZ ÇOBAN: "FAUL YOK"
Tümer Metin de pozisyonun faul olduğunu kaydederken, Malatyaspor'un iptal edilen golünde karar doğru. Ben Jahovic kafayı vurmuş sanıyordum. Altay'ın sol elinin altına Jahovic'in kafası giriyor ve alttan bozuyor diye konuştu.
Tivibu Spor'da pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban ise, "Kalecinin ceza sahası içinde dokunulmazlığı vardır diye ifade yok oyun kuralları kitabında. Son 3-4 yılda da, FIFA'nın ve UEFA'nın yorumlarında şu vardır: Ceza sahası içinde kalecinin ayrıcalıklı olmaya ihtiyacı yoktur, elle oynamak gibi bir avantajı vardır, diğer oyunculardan üstündür, başka bir ayrıcalık vermeye gerek yoktur. Kaleci topa çıktığı zaman eline bir müdahalede bulunursanız, bu fauldür. Kaleci kollarını yukarı kaldırdığında, şarj bölgesi kaybolur. İki Malatyasporlu oyuncu topa yakın, Altay avantajını yitirmiş, öne doğru uzanıyor ve topu elinden kaçırıyor, sonra gol atılıyor. Hiçbir şekilde tartışmaya açık bir konu değil benim için. Gol kararının verilmesi en doğru karar olur." yorumunu yaptı.
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Kullanılan köşe vuruşunun ardından kaleci Altay Bayındır topu elinden kaçırdı ve sonrasında Malatyaspor Mina ile ağları buldu ancak maçın hakemi Mete Kalkavan öncesinde faul olduğunu tespit etti.
Altay ceza alanında yükselem topu kontrol etmek isterken, Jahovic ve Chebake'nin arasında kaldı ve hakem Mete Kalkavan da bu pozisyonda faul olduğu kararını verdi. Pozisyonun ardından Malatyaspor'da oyuncular uzun süre itirazlarda bulundu.
DİLMEN: "FAUL", TOROĞLU: "FAUL YOK"
Rıdvan Dilmen pozisyonun faul olduğunu belirtirken, "Altay'ın elinden kaçırdığı pozisyonun başlangıcı ofsayt. Gol olsa bakacaklardı, korner oldu bakmadılar. Korner de geldi başına bela açtı. Demek ki kornere gidene de bakacaksın. Malatyaspor'un ağları bulan topunda ilk bakışta faul olduğunu görmedim ama al geri, ver ileri, Jahovic'in müdahalesini ve alttan Chebake'nin hamlesini gördüm" dedi.
Erman Toroğlu ise, "Malatyaspor'un ağları bulan topunda Altay'a faul göremedim. Eli havada bile olsa fark etmez, oyunculara doğru giden o. Kaleci geliyor ve dağılıyor." ifadelerini kullandı.
TÜMER METİN: "FAUL", DENİZ ÇOBAN: "FAUL YOK"
Tümer Metin de pozisyonun faul olduğunu kaydederken, Malatyaspor'un iptal edilen golünde karar doğru. Ben Jahovic kafayı vurmuş sanıyordum. Altay'ın sol elinin altına Jahovic'in kafası giriyor ve alttan bozuyor diye konuştu.
Tivibu Spor'da pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban ise, "Kalecinin ceza sahası içinde dokunulmazlığı vardır diye ifade yok oyun kuralları kitabında. Son 3-4 yılda da, FIFA'nın ve UEFA'nın yorumlarında şu vardır: Ceza sahası içinde kalecinin ayrıcalıklı olmaya ihtiyacı yoktur, elle oynamak gibi bir avantajı vardır, diğer oyunculardan üstündür, başka bir ayrıcalık vermeye gerek yoktur. Kaleci topa çıktığı zaman eline bir müdahalede bulunursanız, bu fauldür. Kaleci kollarını yukarı kaldırdığında, şarj bölgesi kaybolur. İki Malatyasporlu oyuncu topa yakın, Altay avantajını yitirmiş, öne doğru uzanıyor ve topu elinden kaçırıyor, sonra gol atılıyor. Hiçbir şekilde tartışmaya açık bir konu değil benim için. Gol kararının verilmesi en doğru karar olur." yorumunu yaptı.
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