Makhachev'in sıradaki rakibi Topuria mı?

Ilia Topuria'nın geleceği, karma dövüş sanatları dünyasında gündemde olan konulardan biri...



İspanyol MMA gazetecileri Alvaro Colmenero ve Carlos Legaspi'ye göre; Topuria, hafif siklete yükselme ve Islam Makhachev'in kemeri için dövüşme niyetini çoktan açıkça ortaya koydu ve Makhachev'in de onayıyla o an bu yıl gelebilir.



Makhachev, geçtiğimiz hafta sonu Arman Tsarukyan'a karşı tacını korumaya hazırlanıyordu, ancak Ermeni dövüşçü sırtındaki sakatlık nedeniyle bir gün önce müsabakadan çekildi. Bir numaraydı ve kemer için bir şans daha istemesine rağmen, UFC Başkanı Dana White bunu kazanmak için Octagon'a dönmesi gerektiğini söyledi. Görünen o ki, ligde Islam'ın bir sonraki savunması için rakibi yok.



Hafif sıklet sıralamasında ikinci sırada eski şampiyon Charles Oliveira yer alıyor. Brezilyalı, Renato Moicano'ya karşı son zaferinden sonra kategoride kemerini en çok savunan dövüşçü olarak tarihe geçen Makhachev'in yörüngesinden çıkmış gibi görünüyor. Bu fikre katılan Max Holloway ile BMF unvanı için dövüşmeyi düşünüyor, bu da onu önümüzdeki aylarda Dağıstanlı'nın yolundan uzak tutacak bir şey...



HAZİRANDA OLABİLİR: TOPURIA



İlk iki sıradaki dövüşçülerin devre dışı kalması ve Justin Gaethje'nin (üçüncü) 8 Mart'ta UFC 313'te Dan Hooker'la karşılaşacak olmasıyla Islam'ın rakipleri tükeniyor. Makhachev sıklet değiştirmeyi düşünse de, kendisine birkaç kez teklifte bulunan ve bu meydan okumaya olumlu yanıt veren Topuria ile karşılaşmayı da göz ardı etmiyor.



Uzman gazeteciler Colmenero ve Legaspi'ye göre bu büyük dövüş Haziran ayında Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenecek Uluslararası Dövüş Haftasında gerçekleşebilir. UFC tarafından henüz onaylanmamış bir etkinlik...



TOPURIA, UFC 313'TEN ÇEKİLEBİLİR



Ilia'nın bir sonraki adımı Alexander Volkanovski ile bir rövanş maçı gibi görünüyordu. Ekim ayında Max Holloway'i nakavt ettiğinde hem kendisi hem de Dana White bunu söylemişti. Avustralyalı onunla tekrar karşılaşmak istiyor ve bu karşılaşmanın Nisan ayında Miami'de gerçekleşeceği kuvvetle öneriliyordu, ancak Topuria'nın şimdi başka planları var gibi görünüyor.



Submission Radio'da Hooker, El Matador'un hafif siklete yükselmek için UFC 313 maçını geri çevireceğini açıkladı. Topuria Oliveira'yı hedef almıştı ama Brezilyalı, Holloway'e odaklanmışken ve kemere giden yol açıkken işler hızlanabilir. Şirketin planları Volkanovski ve Diego Lopes arasında geçici bir unvan maçına işaret ediyor. Her şey hala belirsizliğini koruyor.



