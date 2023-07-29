Mahrez, Suudi Arabistan'a gitme nedenini açıkladı!

İngiliz devi Manchester City'den 35 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez açıklamalarda bulundu.



Yıllık 50 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki yıldız neden Suudi Arabistan'a transfer olduğu açıkladı.



''BEN MÜSLÜMANIM''



Birçok teklif aldığını söyleyen Mahrez, "Ben müslümanım. Al-Ahli'ye gelmemdeki en büyük sebep bu. Birçok teklif vardı ama ben müslüman bir ülkede yaşamak istiyordum." dedi.



