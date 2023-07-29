Mahrez, Suudi Arabistan'a gitme nedenini açıkladı!

Manchester City'den Al-Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'a gitme nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mahrez, Suudi Arabistan'a gitme nedenini açıkladı!
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29 Temmuz 2023 18:04
Son güncelleme 29 Temmuz 2023 18:05
İngiliz devi Manchester City'den 35 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez açıklamalarda bulundu.

Yıllık 50 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki yıldız neden Suudi Arabistan'a transfer olduğu açıkladı. 

''BEN MÜSLÜMANIM''

Birçok teklif aldığını söyleyen Mahrez, "Ben müslümanım. Al-Ahli'ye gelmemdeki en büyük sebep bu. Birçok teklif vardı ama ben müslüman bir ülkede yaşamak istiyordum." dedi. 

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