Maehle: 'Atalanta'da diktatörlük vardı'

Yaz transfer döneminde İtalya Serie A takımlarından Atalanta'dan ayrılıp 12 milyon euro karşılığında Wolfsburg'un yolunu tutan Joakim Maehle, Atalanta dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.



"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOKTU"



Atalanta döneminde Gian Piero Gasperini'nin tüm her şeye karar verdiğini ve oyuncuların söz hakkı olmadığını söyleyen Joakim Maehle, "İki antrenman yaptığımız günlerde kendisi de mecbur olduğunu düşündüğü için akşam merkezde uyumak zorunda kalıyorduk. Benim alıştığımdan farklı bir yönetim tarzı bu, buna korku da diyebilirsiniz. Her şeye Gasperini karar verirdi. Özgürlük yoktu ve zihinsel olarak zordu." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Kariyerimde yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Wolfsburg'da ise kendimi projenin bir parçası gibi hissediyorum ve projede daha fazla esneklik var."



