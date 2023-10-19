MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 76-82 Monaco

THY EuroLeague'in 3. haftasında Dusko Ivanovic'in yönetimindeki Kızılyıldız ile Sasa Obradovic'in ekibi Monaco karşı karşıya geldi.
Stark Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 82-76 kazanırken Mike James 18 sayı 11 asist ile yıldızlaştı. Kızılyıldız'da ise Rokas Giedraitis'in 20 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Stark Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 82-76 kazanırken Mike James 18 sayı 11 asist ile yıldızlaştı. Kızılyıldız'da ise Rokas Giedraitis'in 20 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ