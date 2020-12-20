Lyon Nice'i 4 golle yendi

Ligue 1'in 16. haftasında Lyon, deplasmanda Nice'e konuk oldu.



Allianz Riviera'da oynanan karşılaşmayı Lyon 4-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Dengeli başlayan ilk yarıda ilk yarım saat geçildikten sonra goller arka arkaya gelmeye başladı. 32. dakikada Depay'ın golüyle öne geçen Lyon, 39'da Kadewere ile farkı ikiye çıkardı. 43. dakikaya gelindiğinde ise Gouiri farkı bire indirdi ve Lyon ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.



İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Lyon, 63. dakikada Toko Ekambi'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı. 73. dakikada Aouar'ın golüyle skoru 4-1 oldu ve maç bu skorla tamamlandı.



Bu sonucun ardından Lyon 33 puana yükseldi ve PSG ve Lille'i maç fazlasıyla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Nice ise 21 puanda kaldı.



