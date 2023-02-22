Brezilya ekibi Internacional, Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano'yu kadrosuna kattığını duyurdu.





Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luiz Adriano ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Luiz Adriano'ya verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.



CUMARTESİ MAÇA ÇIKABİLİR



Brezilya Serie A'da lider Palmeiras'ın 8 puan gerisinde ikinci basamakta bulunan Internacional'e imza atan Luiz Adriano, cumartesi günü ilk resmi maçına çıkabilir. Lisansı Aimore ile oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılacak 35 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mano Menezes'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.



16 SENE SONRA...



Futbola Internacional alt yapısında başlayan Luiz Adriano, 2007 yılında Brezilya ekibinden Ukrayna'nın Shakthar Donetsk takımına transfer oldu. Golcü futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmasıyla birlikte tam 16 yıl sonra evine geri döndü.



GEÇEN SEZON ÖNE ÇIKTI



Luiz Adriano'nun Antalyaspor kariyeri ise inişli çıkışı geçti. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde yaşanan çıkışta büyük katkısı olan Luiz Adriano, bu sezon ise bekleneni veremedi.



Kırmızı-Beyazlılarla toplamda 38 maça çıkan Brezilyalı, 8 gol ve 4 asist üretti. Luiz Adriano bu sezon ise Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan Brezilyalı, 2 gol ve 1 asist üretti.





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