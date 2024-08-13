Luis Enrique, 3 futbolcuyu gönderiyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren PSG, 3 futbolcusu için kararını verdi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique; Danilo Pereira, Manuel Ugarte, ve Nordi Mukiele'nin üstünü çizdi.
Haberde Enrique'nin idman performanslarını beğenmediği bu üç ismin satış listesine konulmasını istediği ifade edildi.
Fransız ekibinin, transfer dönemi bitmeden 3 oyuncuyla yolları ayırabileceği vurgulandı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique; Danilo Pereira, Manuel Ugarte, ve Nordi Mukiele'nin üstünü çizdi.
Haberde Enrique'nin idman performanslarını beğenmediği bu üç ismin satış listesine konulmasını istediği ifade edildi.
Fransız ekibinin, transfer dönemi bitmeden 3 oyuncuyla yolları ayırabileceği vurgulandı.
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