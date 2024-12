LA Clippers koçu Tyronn Lue, takımın yıldızı Kawhi Leonard'ın sakatlıklarının takımı hayal kırıklığına uğratması nedeniyle neredeyse ağlamaklı olduğu anlar yaşadığını açığa çıkardı.



Clippers, Leonard'ın dizinin kendisine beklenmedik sorunlar yaşatması sebebiyle, bu sezon kendisini henüz sahaya sürememişti.



Kawhi geçtiğimiz sezon 65'ten fazla maç oynayarak All-NBA takımına seçilmiş, ancak Mart ayında gizemli bir diz sakatlığı geçirerek playofflardan uzakta kalmış olmasının yanı sıra, ABD Milli takımından da çıkarılmıştı.



Lue, aylar sonra ilk kez Stephen A. Smith Show'da Leonard'ın durumu hakkında derinlemesine konuştu ve Leonard'ın pakelere dönmek için can atmasına rağmen dizinin buna izin vermemesi nedeniyle, oldukça duygusal anlar yaşadığını açıkladı:



"Onun için daha sinir bozucu. Her gece sahada olmak istiyor ve sakatlığı da çok kötü bir zamanda gerçekleşti. Playoff zamanına geldiğimizde 'Oynamak istemiyorum' dediği bir durum söz konusu değil.



Çok zor günler ve geceler geçirdi ve onunla konuşurken, takımını nasıl hayal kırıklığına uğrattığından bahsettiğinde neredeyse ağlamaklı olduğu anlar olmuştu. Fakat sakatlıklar konusunda hiçbir şey yapamazsınız.



O da her gün sahada yer alabilmek için çok çalışan adamlardan biri ve bu konuda oldukça talihsiz. Bir gün 35 sayı atıp, ertesi gün oynamadığını söylüyordunuz ama bu kasıtlı bir durum değil. Bu adam her gün salonda ve kortta, sürekli çalışan bir adam."



"ONUN İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Lue, Leonard'ın dizinden dolayı oynayamamasının kendisini de üzdüğünü, çünkü sık sık araya girip yıldız oyuncunun vaktinden önce parkelere dönmesini engellemek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi:



"Benim için çok üzücü, çünkü yaptığı çalışmaları ben görüyorum, oyuncular da görüyor, organizasyonumuz da görüyor ve oynama zamanı geldiğinde ise sahaya çıkamıyor. Çoğu zaman, ya ben ya da organizasyon, 'Bak Kawhi, %40'ında falansın, bu yüzden bu gece çıkamazsın çünkü çıkarsan durumu daha da kötüleştireceksin.' diyoruz.



Yani şunu söylemek istiyorum, Kawhi çok çalışkan bir oyuncu ve sağlıklı olduğunda ligin en iyi beş oyuncusundan biri. Sadece sakatlık sorunu yüzünden talihsiz fakat bu çalışma eksikliğinden veya parkede olmak istememesinden kaynaklanmıyor."



Leonard geçtiğimiz sezon 68 maçta oynayarak 23.7 sayı, 6.1 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla, son yıllar içinde en sağlıklı halinde gözükmüştü.