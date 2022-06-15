Lucescu 2. kez Fenerbahçe'nin rakibi

Ülkemizde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı çalıştıran Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez Fenerbahçe'nin rakibi oluyor.2014-2015 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turunda o dönem Mircea Lucescu'nun çalıştırdığıile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçta evindeberabere kaldı, rövanşı dakaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.Deplasmanda oynanan maçta şu an Beşiktaş'ın oyuncusu olan, Fenerbahçe'ye gol atmıştı.Fenerbahçe,takımlarına karşı oynadığıSarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 10 gol yedi.Sarı-lacivertli ekip daha önce 4 kez karşılaştığıkarşı galibiyet alamazken,elde etti. Bu maçlarda 3 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.Tarihinde 30 kezmaçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlardaelde etti.