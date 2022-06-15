Lucescu 2. kez Fenerbahçe'nin rakibi

Ülkemizde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı çalıştıran Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez Fenerbahçe'nin rakibi oluyor.
2014-2015 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turunda o dönem Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shaktar Donetsk ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldı, rövanşı da 3-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Deplasmanda oynanan maçta şu an Beşiktaş'ın oyuncusu olan Alex Teixeira, Fenerbahçe'ye gol atmıştı.
Fenerbahçe, Ukrayna takımlarına karşı oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken 3 maçtan mağlup olarak ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 10 gol yedi.
Sarı-lacivertli ekip daha önce 4 kez karşılaştığı Dinamo Kiev'e karşı galibiyet alamazken, 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 3 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.
Tarihinde 30 kez Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.
2014-2015 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turunda o dönem Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shaktar Donetsk ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldı, rövanşı da 3-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Deplasmanda oynanan maçta şu an Beşiktaş'ın oyuncusu olan Alex Teixeira, Fenerbahçe'ye gol atmıştı.
Fenerbahçe, Ukrayna takımlarına karşı oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken 3 maçtan mağlup olarak ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 10 gol yedi.
Sarı-lacivertli ekip daha önce 4 kez karşılaştığı Dinamo Kiev'e karşı galibiyet alamazken, 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 3 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.
Tarihinde 30 kez Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.