Lucas Torreira oyuna devam etti!

Galatasaray'ın Malmö ile karşılaştığı maçta Lucas Torreira, sakatlık yaşadı.
Urugaylı futbolcu ilk yarının son dakikalarında orta alanda rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.
Lucas Torreira, devrenin son düdüğü geldiğinde soyunma odasına sekerek ve Malmölü bir futbolcunun yardımıyla gitti.
Galatasaraylı yıldızınciddi bir durumu olmadığı göründü ve ikinci yarı karşılaşmaya devam etti.
Urugaylı futbolcu ilk yarının son dakikalarında orta alanda rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.
Lucas Torreira, devrenin son düdüğü geldiğinde soyunma odasına sekerek ve Malmölü bir futbolcunun yardımıyla gitti.
Galatasaraylı yıldızınciddi bir durumu olmadığı göründü ve ikinci yarı karşılaşmaya devam etti.