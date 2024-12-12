Lucas Torreira oyuna devam etti!

Galatasaray'ın Malmö ile karşılaştığı maçta Lucas Torreira, sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu ikinci yarı oyuna devam edebildi.

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Lucas Torreira oyuna devam etti!
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12 Aralık 2024 21:38
Son güncelleme 12 Aralık 2024 21:52
Galatasaray'ın Malmö ile karşılaştığı maçta Lucas Torreira, sakatlık yaşadı.

Urugaylı futbolcu ilk yarının son dakikalarında orta alanda rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.

Lucas Torreira, devrenin son düdüğü geldiğinde soyunma odasına sekerek ve Malmölü bir futbolcunun yardımıyla gitti.

Galatasaraylı yıldızınciddi bir durumu olmadığı göründü ve ikinci yarı karşılaşmaya devam etti.


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