Lucas Torreira, İstanbul'a döndü

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'dan Türkiye'ye döndü.
Torreira, babasının rahatsızlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ardından ülkesi Uruguay'a gitmişti.
Ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen Torreira, salı gecesi 01.00 sularında Uruguay'dan İstanbul'a döndü.
İstanbul'a dönen Lucas Torreira, Trabzonspor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katılacak.
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
