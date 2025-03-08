Luca Banchi: 'Şimdi 2025'te deplasmanda maç kazanma zamanı'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 89-68 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, ikinci yarıda savunmadan başlayarak hücumda iyi iş çıkardıklarını ve galip geldiklerini söyledi.



İtalyan çalıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet daha aldık. İlk 20 dakikada Virtus Segafredo Bologna bize bazı sıkıntılar yaşattı. Boyalı alanda üstünlük kurdular. Agresif oynadılar ve çok fazla top kaybı yaşadık. İkinci yarıda daha farklı enerji ve öz güvenle sahadaydık. Bu, bizim oyun akışımızı tamamen değiştirdi. Topu daha iyi dolaştırdık. Rakip takımın seçimlerini cezalandırdık. İkinci yarıda savunmadan başlayıp hücumda iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.



Normal sezonun bitimine 6 maç kala play-in'i konuşmak için erken olduğunu vurgulayan Banchi, "Çok sayıda takım play-in için mücadele ediyor. Sıralamada hafta özelinde rakip takımların kaybetmesi çok önemli değil. Her maçta elinizde bir fırsat var. Maç sonrasında siz kazandığınızda rakiplerin önüne geçerek yükselmiş oluyorsunuz. Ancak bir anda geride kalma durumunuz da var. Kıyasıya bir rekabet var. Evimizde kazandığımız 2 maç sonrasında deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacağımız önemli. Şimdi 2025'te deplasmanda maç kazanma zamanı. Bu performansı deplasmana da yansıtmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



İsrail ekibi Maccabi Playtika ile 28 Mart'ta İstanbul'da oynanması gereken maçın Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacak olması hakkında da konuşan Banchi, şunları kaydetti:



"Bu bir devlet kararı. Maccabi Playtika'nın bir ülkede maçı yapabilmesi için güvenlik koşulları oluşmalı. Maçı tarafsız bir sahada, Riga'da oynayacağız. Bologna'da görev yaparken Maccabi Playtika maçını İtalya'da oynadık. Bu da ciddi sıkıntılar çıkarıyor. Onların korumasının beklendiği gibi yapılması ve şehirde alınan tedbirler açısında ciddi huzursuzluk oluşuyor ve bu da son derece maliyetli oluyor. Bu karara kişisel olarak katılmasam da saygı göstermek durumundayım. Anadolu Efes olarak Riga'da oynayacağımız için mutluyuz. Letonya'yı yani Riga'yı ikinci evim olarak görüyorum. Umarım taraftarlar, gelip o maçta güzel bir atmosfer yaratırlar. Burada taraftarın vereceği barış mesajı, son derece büyük önem taşıyacaktır. Letonya halkının savaşın durdurulması için bu barış mesajı çağrısından gurur duyuyorum. Ukrayna'ya verdikleri destekle de bunu gösterdiler. Sporun birleştirici ruhunu ve barışa nasıl katkı sağlayacaklarını bir kez daha göstereceklerdir diye düşünüyorum."



Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Anadolu Efes'in ikinci yarıda sergilediği performansla hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti.



Maçın ikinci devresinde savunmada ve hücumda sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Ivanovic, "Anadolu Efes, özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla maçı kazanmayı hak etti. Anadolu Efes, ikinci devrede savunmasını sertleştirdi. Agresif olamadık. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum." diye konuştu.



