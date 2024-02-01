Lorenz Assignon, Burnley'e gidiyor

Galatasaray'ın transfer listesindeki Fransız sağ bek Lorenz Assignon, Premier Lig ekiplerinden Burnley ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lorenz Assignon, Burnley'e gidiyor
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01 Şubat 2024 13:30
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız sağ bek Lorenz Assignon'un geleceği belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Burnley'e gitmeye hazırlanıyor.

Haberde; anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde yapıldığı ifade edilirken, sözleşmede satın alma maddesinin yer alacağı ifade edildi.

Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



 
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