Lorenz Assignon, Burnley'e gidiyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız sağ bek Lorenz Assignon'un geleceği belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Burnley'e gitmeye hazırlanıyor.
Haberde; anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde yapıldığı ifade edilirken, sözleşmede satın alma maddesinin yer alacağı ifade edildi.
Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Burnley'e gitmeye hazırlanıyor.
Haberde; anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde yapıldığı ifade edilirken, sözleşmede satın alma maddesinin yer alacağı ifade edildi.
Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.