İngiltere Premier Lig'de 29. hafta maçında Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a eski teknik direktörü Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United karşısında galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Muhammed Salah ve 55. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Liverpool'un flaş ismi Muhammed Salah, 28. lig maçında 24. golüne ulaştı. Sadio Mane ise 21. lig maçında 8. golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma hesapları yapan Newcastle United 28 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester United'a konuk olacak. Newcastle United, Southampton'ı ağırlayacak.
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Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a eski teknik direktörü Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United karşısında galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Muhammed Salah ve 55. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Liverpool'un flaş ismi Muhammed Salah, 28. lig maçında 24. golüne ulaştı. Sadio Mane ise 21. lig maçında 8. golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma hesapları yapan Newcastle United 28 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester United'a konuk olacak. Newcastle United, Southampton'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın