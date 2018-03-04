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Liverpool'da Salah başlattı, Mane bitirdi!

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, eski teknik direktörü Rafael Benitez'in başında olduğu Newcastle United'ı 2-0'lık skorla geçti.

Kaynak: Sporx.com
Liverpool'da Salah başlattı, Mane bitirdi!
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03 Mart 2018 22:31
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta maçında Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a eski teknik direktörü Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United karşısında galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Muhammed Salah ve 55. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Liverpool'un flaş ismi Muhammed Salah, 28. lig maçında 24. golüne ulaştı. Sadio Mane ise 21. lig maçında 8. golünü attı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma hesapları yapan Newcastle United 28 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester United'a konuk olacak. Newcastle United, Southampton'ı ağırlayacak.

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