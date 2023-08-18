Liverpool Japon futbolcu Endo'yu kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Sttutgart'ın 30 yaşındaki defansif orta sahası Wataru Endo'yu transfer ettiklerini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; liverpoolfc.com
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Liverpool Japon futbolcu Endo'yu kadrosuna kattı!
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18 Ağustos 2023 14:44
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 14:47
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool orta sahaya yeni bir takviye yaptı.

Merseyside ekibi, Stuttgart'da forma giyen Japon orta saha Wataru Endo'yu renklerine bağladı. 

Liverpool 30 yaşındaki futbolcu için 19 milyon euro bonservis ödeyecek.

Japon orta saha İngiliz deviyle ise 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Wataru Endo geçen yıl takım kaptanlığını yaptığı Alman ekibiyle 40 maça çıktı ve 6 gol 5 asist kaydetti. Endo aynı zamanda Japonyo Milli Takımının da kaptanlığını yapıyor.
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