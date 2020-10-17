Milli oyuncu Cenk Tosun ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisi nefes kesti. Liverpool iki kere öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.Liverpool'un gollerini 3. dakikada Sadio Mane ve 72. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Everton'ın golleri 19. dakikada Michael Keane ve 81. dakikada Dominic Calvert-Lewin'den geldi. Everton'da takımın yıldız isimlerinden Richarlison 90. dakikada kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın 90+3. dakikada Jordan Henderson, Liverpool'u 3-2 öne geçiren golü attı. Jürgen Klopp'un öğrencileri son saniyelerde gelen golün ardından büyük sevinç yaşarken, VAR'dan flaş bir karar geldi. VAR uyarısı sonrası pozisyonun başlangıcında Sadio Mane'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.Muhammed Salah, Liverpool'daki 159. maçında 100. golünü attı. Mısırlı yıldız, Liverpool'da 100. golüne en erken ulaşan 3. isim oldu.Everton'ın yıldızı Dominic Calvert-Lewin, bu sezon ligde 5. maçında 7. golüne ulaşırken, toplamda ise 7 maçta 10. kez fileleri havalandırmayı başardı.Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk'ın ofsaytta olduğunu Liverpool'lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez'e bıraktı.Bu beraberliğin ardından Everton 13, Liverpool ise 10 puana ulaştı. Öte yandan Everton'ın sahasında oynanan son 9. Merseyside derbisi, 8. kez berabere bitmiş oldu.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Everton, Southampton'a konuk olacak. Liverpool, Sheffield United'ı ağırlayacak.