25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
3-067'
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!

Liverpool'un Fransız forveti Hugo Ekitike, Southampton maçında formasını çıkararak gördüğü kırmızı kart sonrası ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

25 Eylül 2025 17:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!
Liverpool'un Fransız yıldızı Hugo Ekitike, Southampton maçındaki hareketiyle gündeme oturdu.

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Southampton ile kozlarını paylaşmıştı.

Karşılaşmada ağları havalandıran Hugo Ekitike, gol sevinci sırasında formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu hareket Fransız oyuncuya pahalıya patladı.

Daily Mail'in haberine göre, Southampton'a attığı golün ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ekitike'nin iki haftalık maaşından kesinti yapılması ve kulüp içinde disiplin cezalarıyla yüzleşmesi gündemde.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
