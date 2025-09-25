Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!

Liverpool'un Fransız yıldızı Hugo Ekitike, Southampton maçındaki hareketiyle gündeme oturdu.



İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Southampton ile kozlarını paylaşmıştı.



Karşılaşmada ağları havalandıran Hugo Ekitike, gol sevinci sırasında formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu hareket Fransız oyuncuya pahalıya patladı.



Daily Mail'in haberine göre, Southampton'a attığı golün ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ekitike'nin iki haftalık maaşından kesinti yapılması ve kulüp içinde disiplin cezalarıyla yüzleşmesi gündemde.







