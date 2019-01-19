İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Liverpool sıkıntılı anlar yaşadığı maçı 4-3 kazanmayı başardı ve haftayı 3 puanla kapattı.Crystal Palace, 34. dakikada Andros Townsend'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hzılı başlayan Liverpool, 46. dakikada Muhammed Salah, 53. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle 2-1 öne geçti.Konuk ekip Crystal Palace, 65. dakikada James Tomkins'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve Liverpool büyük bir şok yaşadı. Ancak toparlanan Liverpool, 75. dakikada kaleci Julian Speroni'nin de hatasını iyi değerlendirdi ve Muhammed Salah ile golü bularak 3-2 öne geçti.Ev sahibi Liverpool maçın 90+3. dakikasında Sadio Mane ile durumu 4-2 yaptı. Anfield Road'da herkes galibiyete hazırlanırken, Crystal Palace'ta Maximilian Meyer 90+5'te sahneye çıktı ve 4-3 oldu. Ancak kalan kısa sürede başka gol olmayınca, Liverpool galibiyete ulaştı.Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 23 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergileyerek önemli bir performans sergiledi.Öte yandan Liverpool'da ilk sarı kartını 82'de gören James Milner, 89. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 60'a yükseltti. Crystal Palace 22 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Leicester City'yi ağırlayacak. Crystal Palace, Southampton deplasmanına çıkacak.