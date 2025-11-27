UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Liverpool, PSV'yi ağırladı.



Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV, 4-1'lik skorla kazandı.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 56. dakikada Guus Til, 73 ve 90+1. dakikalarda ise Couhaib Driouech kaydetti.



Liverpool'un tek golünü ise dakika 16'da Dominik Szoboszlai attı.



Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puanda kaldı. PSV, 8 puana yükseldi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Liverpool, Inter deplasmanına gidecek. PSV, Atletico Madrid'i ağırlayacak.

