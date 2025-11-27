26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Liverpool'a sahasında PSV şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Liverpool, sahasında PSV'ye 4-1 mağlup oldu.

calendar 27 Kasım 2025 01:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Liverpool, PSV'yi ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV, 4-1'lik skorla kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Ivan Perisic56. dakikada Guus Til, 73 ve 90+1. dakikalarda ise Couhaib Driouech kaydetti.

Liverpool'un tek golünü ise dakika 16'da Dominik Szoboszlai attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puanda kaldı. PSV, 8 puana yükseldi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Liverpool, Inter deplasmanına gidecek. PSV, Atletico Madrid'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
