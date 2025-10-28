28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Lionel Messi 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymeyi düşündüğünü açıkladı ve fiziksel durumunun kararında belirleyici olacağını söyledi.

calendar 28 Ekim 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lionel Messi 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arjantin ve Barcelona'nın efsane kaptanı Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde MLS takımlarından Inter Miami ile olan sözleşmesini 3 yıllığına daha uzattı. Haziran ayında 39 yaşına girecek olmasına rağmen henüz emekliliği düşünmediğini gösterdi.

NBC News'e konuşan sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, önümüzdeki yıl fiziksel durumunu değerlendireceğini ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada oynayıp oynamayacağına buna göre karar vereceğini söyledi.

"KARARIMI VERECEĞİM"

'Dünya Kupası'nda yer almak olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim," diyen Messi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada olmak, iyi durumda olmak ve takımım için önemli bir katkı sağlamak istiyorum. Bunu Inter Miami ile önümüzdeki yıl başlayacak sezon öncesi antrenmanlarda günlük olarak değerlendireceğim, gerçekten yüzde 100 olabilecek miyim, faydalı olabilecek miyim ve ardından kararımı vereceğim"

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Messi, Dünya Kupası'nın önemine de değinerek, "Çok heyecanlıyım çünkü bu bir Dünya Kupası. Son kazandığımız kupadan geliyoruz ve bunu sahada tekrar savunabilmek muazzam bir şey. Milli takımla oynamak her zaman bir rüya," ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Messi, Arjantin formasıyla bugüne kadar 195 maça çıktı ve 114 gol attı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.