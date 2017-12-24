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Linnes: ''Terim etkisini hissedebiliyoruz...''

Garry Rodrigues ve Martin Linnes Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Linnes: ''Terim etkisini hissedebiliyoruz...''
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24 Aralık 2017 23:34
Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Garry Rodrigues ve Martin Linnes kısa değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken takımımızın ilk golünü kaydeden Garry Rodrigues "Yeni teknik direktörümüzle iyi bir başlangıç oldu" derken attığı gol için "Bafe ile aramızda iyi bir uyum var, golü de bu uyumla atmış olduk" ifadelerini kullandı.

Göztepe karşısında sağ bek oynayan Martin Linnes ise "Yeni bir teknik direktörle kazanmak bizim için önemliydi. Geri düşsek de kazanmasını bildik. Fatih Terim'in takıma etkisini net bir şekilde hissedebiliyoruz. Bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

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