Linderoth: "İstanbul bir cehennem, emin olun!"

Galatasaray'ın eski yıldızı Tobias Linderoth, ülkesi İsveç ekibi Elfsborg'un İstanbul'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Linderoth: 'İstanbul bir cehennem, emin olun!'
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22 Ekim 2024 15:30
Galatasaray'ın İsveçli eski yıldızı Tobias Linderoth, sarı kırmızılı ekibin ülkesinden Elfsborg ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı öncesi konuştu.

İsveç'ten BT'ye konuşan Linderoth, "Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor. Çok çok yüksek ses olacak buna emin olabilirsiniz. Taraftarlar günlerindeyse ve "Cehenneme hoş geldin" hissini yaratırsa orası oynaması çok zor bir yer." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin sonucuna dair yorumu sorulan Linderoth, "Galatasaray favori ama Elfsborg doğru şeyleri yaparsa şansı olabilir. Tahminim; maç beraber biter." dedi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR TUTKU"

Galatasaray'a transferi ve havalimanında karşılanması üzerine gelen soruya İsveçli eski futbolcu, "Şok olmuştum, ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece oradan çıkmak istedim. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Premier Lig'de Everton'a imza attığımda bir araba tarafından alındım, kulübün sahasına götürüldüm ve tek bir taraftar bile görmedim. Türkiye'de polis ve kulüpteki kişiler bana ilerlememde yardım etmek zorunda kaldı. Özel bir deneyimdi ama Türkiye'deki taraftarlar böyle. Futbol onların tutkusu ve gerçekten futbol dünyasında yaşıyorlar. Duyulmak ve görülmek istiyorlar." cevabıyla konuşmasını noktaladı. 

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