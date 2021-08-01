Lille, Süper Kupayı da PSG'ye bırakmadı

Fransa'da geride kalan sezon lig şampiyonluğuna ulaşan Lille, Süper Kupa'yı da PSG'ye bırakmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille, Süper Kupayı da PSG'ye bırakmadı
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01 Ağustos 2021 22:59
Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. İsrail'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Xeka kaydetti. Xeka'nın uzaktan harika şutundan önce Portekizli futbolcuya pası veren isim Burak Yılmaz oldu.

Burak Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı, 79'da Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu. Zeki Çelik kadroda yer almadı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin yeni transferi Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Fransa Süper Kupa maçında tribünlerin sıkça protestosuna maruz kaldı.








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