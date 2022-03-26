Lille, Nelsson'un peşinde

Son dönemde performansı artan Nelsson için Lille'in devrede olduğu iddia edildi.
Barcelona maçına gözlemci gönderen Fransız ekibi, Milan'a gidecek Botman'ın yerini Danimarkalı'yla doldurmak istiyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Barcelona maçına gözlemci gönderen Fransız ekibi, Milan'a gidecek Botman'ın yerini Danimarkalı'yla doldurmak istiyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.