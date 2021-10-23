Ligue 1'in 11. haftasında Lille, evinde Brest ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.



Lille, 19. dakikada Fonte'nin asistinde David'in golüyle öne geçerken, Brest'in beraberlik sayısı 32. dakikada Faivre'den geldi.



Lille'de milli oyuncularımız Zeki Çelik ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 77. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada süre bulamadı.



Bu sonucun ardından üst üste 2 maçta 5 puan kaybeden Lille, 15 puanla 9. sırada kalırken, henüz galibiyeti olmayan Brest 6 beraberlikle 6 puana yükseldi.



Ligue 1'in 12. haftasında Lille, deplasmanda PSG ile dev maçta karşılaşacakken, Brest ise bir başka zorlu sınavda evinde Monaco'yu konuk edecek.





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