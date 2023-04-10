Lider Samsunspor'un konuğu Tuzlaspor!

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında salı günü Tuzlaspor'u konuk edecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
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