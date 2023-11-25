Lider PSV, deplasmanda hata yapmadı!

Hollanda Ligi 13. hafta maçında PSV, deplasmanda Twente ile karşılaştı.



De Grolsch Veste'de oynanan maçı PSV Eindhoven 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Veerman, 49. dakikada kendi kalesine Pröpper ve 82. dakikada Bakayoko kaydetti.



Twente'de Hilgers 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Twente forması giyen milli oyuncu Naci Ünüvar, maçta forma giyemedi.



Bu sonuçla lider PSV, puanını 39'a çıkardı. Twente ise 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, Feyenoord ile karşılaşacak. Twente ise Go Ahead'a konuk olacak.





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