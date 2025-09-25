Licka: 'Üçüncü bölgede daha iyi olmamız gerekiyor'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka oyuncularına güvendiğini söyledi.TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çek teknik adam, bordo-mavili rakipleri karşısında takımda değişim olacağını belirtti.Samsunspor deplasmanında iyi oynadıklarını ve bu oyunu devam ettirmek istediklerini vurgulayan Licka, "ifadelerini kullandı.Ligde 6 maçta 3 puan almalarına karşın hedeflerin gerisinde olmadıklarını dile getiren Licka, şöyle konuştu:Altı haftalık Süper Lig macerasını yorumlayan Marcel Licka, Türkiye'de futbolun uzun oynandığına dikkati çekti.Daha önce görev yaptığı Rusya'da takımların daha kısa oynadığının altını çizen Licka,açıklamasını yaptı.Takıma yeni dahil olan forvet oyuncusu Fofana'yla ilgili de konuşan Licka, şunları söyledi:Antrenmanın ardından konuşan yeni transfer David Fofana, teknik direktör Marcel Licka'nın kendisinin fizik durumuyla ilgili haklı olduğuna vurgu yaptı.Henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Fofana,dedi.Ligde Icardi ve Osimhen gibi iyi golcülerin bulunduğunu, bu oyuncuları durdurmak için de takımların daha çok çalışması gerektiğini söyleyen Fofana, en beğendiği kalecinin ise Uğurcan Çakır olduğunu kaydetti.Takımın bir başka yeni transferi Berkay Özcan ise Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı oynayacaklarını aktararak,değerlendirmesinde bulundu.Fatih Karagümrük'ün yapılması planlanan yeni stadının daha iyi bir atmosfer sağlayacağını dile getiren Berkay Özcan, kendi kariyeriyle ilgili olarak,açıklamasını yaptı.