Lewandowski: "Haaland'ın yüzüne baktığımda gol atma arzusu görüyorum"

Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'un golcüsü Haaland için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lewandowski: 'Haaland'ın yüzüne baktığımda gol atma arzusu görüyorum'
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10 Nisan 2021 17:16
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Dortmund'un genç santrforu Erling Haaland için övgü dolu ifadeler kullandı.

Haaland ile kendisini kıyasladığını söyleyen Polonyalı futbolcu, "Haaland, harika bir oyuncu. Büyük bir potansiyeli var ama hala çok genç. Gelecekte dünyanın en iyi forvet oyuncusu olma şansına sahip. Onun Bundesliga'da olması, burada kendimi kıyaslayabileceğim genç bir oyuncu olması harika. Yüzüne baktığımda gol atma arzusunun olduğunu görüyorum." dedi.

Haaland'ın dünyanın en iyisi olabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Lewandowski, "O, en iyi oyunculardan biri olabilir. İşler yolunda giderse bunu yapabilecek kapasiteye sahip ama bu her zaman kolay değil. Fakat şimdiden çok gol attı ve çok genç." ifadelerini kullandı.



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