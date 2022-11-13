Lewa: 'Messi ve Ronaldo Dünya Kupası'nı hak ediyor'

Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Lewandowski, 'Messi'ye Dünya Kupası'nın borçlu olduğu söyleniyor. Buna katılıyor musun?' sorusuna yaptığı açıklamada, "Son 10-15 yılı inceleyecek olursak, futbolun ana figürleri Messi ve Cristiano Ronaldo'ydu. Bu Dünya Kupası'nı kim hak ediyor diyecek olursanız, Ronaldo ve Messi hemen aklınıza geliyor. Bunlar efsane oyuncular." dedi.



Kupada tahmin edilemez sonuçların olduğunu söyleyen Lewa, "Bu futbol. Ne olacağını tahmin etmek gerçekten imkansız. Dramatik ve tahmin edilemez bir oyun." açıklamasını yaptı.



Lionel Messi'ye özel bir parantez açan yıldız oyuncu, "Onun başarıları tekrarlanamaz. Ve hala inanılmaz hikayesi devam ediyor. Şu an Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kuruyor. Bu onun için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.





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