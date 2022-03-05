Leverkusen'den, Bayern Münih'e çelme

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih kendi sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leverkusen'den, Bayern Münih'e çelme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 19:23
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bayern Münih, 18. dakikada Niklas Süle öne geçerken, Bayer Leverkusen bu gole 36. dakikada Thomas Mülller'in kendi ağlarını havalandırması ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 59, Bayer Leverkusen ise 45 puana yükseldi.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Köln'ü ağırlayacak.

İşte Bundesliga'da alınan diğer sonuçlar:

Bochum 2-1 Fürth
Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt
Wolfsburg 1-0 Union Berlin
RB Leipzig 1-1 Freiburg

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.