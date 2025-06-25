Levent Tüzemen: 'Osimhen için inancım var'

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.
Kadroya nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, görüşmelerine devam ediyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu.
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"UĞURCAN ÇAKIR VE PETROVIC TRANSFERİNE İTİRAZIM YOK"
"Victor Osimhen transferi gerçekleşirse Galatasaray kaleci transferinde kiralama yolunu tercih edebilir. Yerli kaleci tercihim Uğurcan Çakır olurdu. Tecrübeli ve olgunluk dönemini yaşıyor. Trabzonsppor'u ayakta tutan bir kaleci. Türkiye'den Uğurcan, yurt dışından ise Petrovic transferine itirazım yok. Ancak Petrovic'in maliyeti çok yüksek."
"OSIMHEN İÇİN İNANCIM VAR"
"Victor Osimhen'in Galatasaray'ı tercih edeceği konusunda inancım var. Bence Galatasaray ile Osimhen bir görüşme yaptı ve cevabı bu ay sonuna kadar netleşir." ifadelerini kullandı.
Kadroya nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, görüşmelerine devam ediyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu.
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"UĞURCAN ÇAKIR VE PETROVIC TRANSFERİNE İTİRAZIM YOK"
"Victor Osimhen transferi gerçekleşirse Galatasaray kaleci transferinde kiralama yolunu tercih edebilir. Yerli kaleci tercihim Uğurcan Çakır olurdu. Tecrübeli ve olgunluk dönemini yaşıyor. Trabzonsppor'u ayakta tutan bir kaleci. Türkiye'den Uğurcan, yurt dışından ise Petrovic transferine itirazım yok. Ancak Petrovic'in maliyeti çok yüksek."
"OSIMHEN İÇİN İNANCIM VAR"
"Victor Osimhen'in Galatasaray'ı tercih edeceği konusunda inancım var. Bence Galatasaray ile Osimhen bir görüşme yaptı ve cevabı bu ay sonuna kadar netleşir." ifadelerini kullandı.
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