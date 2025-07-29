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Levent Tüzemen: "Ederson, Galatasaray'a gelmek istiyor"

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın ilgilendiği Ederson'un Sarı-Kırmızılı ekipte oynamak istediğini söyledi.

calendar 29 Temmuz 2025 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Levent Tüzemen: 'Ederson, Galatasaray'a gelmek istiyor'
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Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma ve Manchester City forması giyen Ederson isimleri gündemde bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekip, kulüplerinden ayrılması beklenen iki yıldız kaleci için temaslarını sürdürüyor.

"EDERSON, G.SARAY'I İSTİYOR"

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, kaleci transferi için olay bir iddia ortaya attı. Levent Tüzemen Ederson'un Galatasaray'a gelmek istediğini aktarırken, "Ederson'un ısrarla Manchester City yöneticilerine; 'Ben, Galatasaray'da oynamak istiyorum' sözünü sarf ettiğini net olarak duydum." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY ANLAŞMAYA VARDI"

Ayrıca Tüzemen Brezilyalı eldiven ile yapılan görüşmelerin oldukça ilerlediği belirtirken, "Galatasaray'ın Ederson transferinde önemli mesafe katettiğini duydum. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncuya yapılacak ödeme konusunda da anlaşmaya vardı." dedi.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu. Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.   

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