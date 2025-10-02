Leroy Sane'ye kötü haber!

Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'de Lüksemburg, 13 Ekim'de Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Galatasaraylı Leroy Sane yer almadı. Sane, bir önceki milli arada oynanan maçlarda da kadroda yer almamıştı.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 29 yaşındaki Leroy Sane, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Almanya'nın aday kadrosu şu şekilde:
Bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Galatasaraylı Leroy Sane yer almadı. Sane, bir önceki milli arada oynanan maçlarda da kadroda yer almamıştı.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 29 yaşındaki Leroy Sane, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Almanya'nın aday kadrosu şu şekilde: