Lens, Frankowski'yi istiyor

Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski ile yolların ayrılması bekleniyor.
Polonyalı futbolcunun temsilcileri, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüp de ortaya çıktı. Frankowski'yi geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a gönderen Lens, deneyimli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti.
Polonyalı futbolcunun temsilcileri, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüp de ortaya çıktı. Frankowski'yi geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a gönderen Lens, deneyimli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti.