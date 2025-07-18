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Lens, Frankowski'yi istiyor

Lens, Galatasaray forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

calendar 18 Temmuz 2025 08:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lens, Frankowski'yi istiyor
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Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski ile yolların ayrılması bekleniyor.

Polonyalı futbolcunun temsilcileri, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüp de ortaya çıktı. Frankowski'yi geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a gönderen Lens, deneyimli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti.

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