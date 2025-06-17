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Leipzig'in ilk hedefi Romulo!

Leipzig, Benjamin Sesko'nun ayrılığı durumunda ilk hedef olarak Romulo'yu belirledi. Romulo, Alman ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

calendar 17 Haziran 2025 10:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Leipzig'in ilk hedefi Romulo!
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Göztepe forması giyen Romulo'ya dev bir talip çıktı. Leipzig, Brezilyalı golcü ile ilgileniyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko, Arsenal ve Manchester United'ın radarında yer alıyor. Alman ekibi, Sesko'nun olası ayrılığı için planını yaptı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Leipzig, Sesko'nun yerine ilk hedef olarak Romulo'yu belirledi ve Brezilyalı golcü ile temasa geçti. Romulo, Alman ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 23 yaşındaki golcü futbolcu, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.


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