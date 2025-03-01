Leipzig'e sahasında Mainz engeli!

Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında Leipzig, sahasında Mainz'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig'e sahasında Mainz engeli!
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01 Mart 2025 19:27
Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında Leipzig, Mainz'ı konuk etti.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mainz 2-1 kazandı.

Mainz'ın galibiyet gollerini dakika 52'de Nadiem Amiri ile dakika 58'de Jonathan Burkardt kaydetti.

Leipzig'in tek golünü ise dakika 1'de Xavi Simons attı.

Bu sonucun ardından Leipzig, 38 puanda kaldı. Mainz, 41 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Freiburg deplasmanına gidecek. Mainz, Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.

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