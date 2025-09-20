20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
0-00'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-017'
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
0-04'
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
0-05'
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
0-03'

Leipzig'den Köln'e geçit yok: Romulo şovla 3-1

Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig, Köln'ü 3-1 mağlup etti. Eski Göztepeli Romulo'nun gol attığı maçta ev sahibi ekip ilk yarıda işi bitirdi. Cenk Özkaçar ise Köln'de süre alamadı.

calendar 20 Eylül 2025 21:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Leipzig'den Köln'e geçit yok: Romulo şovla 3-1
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig sahasında Köln'ü ağırladı.
 
Red Bull Arena'da oynana maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
 
Leipzig, 13. dakikada Assan Ouedraogo ile 1-0 öne geçti
 
Köln, 23. dakikada Jan Thielmann ile eşitliği yakaladı.
 
Leipzig'de sezon başında Göztepe'den Süper Lig satış rekoru kırarak kadrosuna kattığı Romulo sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.
 
Ev sahibi ekipte David Raum 45+3'te ağları sarsarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu golle sona erdi. 
 
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 3-1 Leipzig galibiyetiyle sona erdi.
 
Köln'de milli futbolcu Cenk Özkaçar yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna dahil edilmedi.
 
Bu galbiyetle birlikte Leipzig maç fazlasıyla 9 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. Köln ise 7 puanla 4. sırada yer aldı.
 
Ligin sonraki haftasında Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.