Leipzig'den deplasmanda Wolfsburg'a 3 gol

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Leipzig, deplasmanda Wolfsburg'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig'den deplasmanda Wolfsburg'a 3 gol
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18 Şubat 2023 19:50
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Leipzig, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Emil Forsberg, 85. dakikada Konrad Laimer ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Geçen hafta 12 maçlık seriyi bozup Union Berlin'e mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle birlikte  puanını 39'a yükseltti. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra düşüşe geçen Wolfsburg ise bu maçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Gelecek hafta Leipzig, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Wolfsburg ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.

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