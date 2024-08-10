Galatasaray'da transfer görüşmeleri nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan Wilfired Zaha için Premier Lig takımlarından Leicester City devreye girdi.
İngiltere'de daha önce formasını giydiği Crystal Palace ile görüşen Fildişi Sahilli yıldıza, geçen sezon Yunus Akgün'ü kiralayan Leicester City talip oldu.
KİRALAMA ÜCRETİ ÖDEYECEKLER!
İngiliz basını, Galatasaray ile 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başlayan Leciester City'nin sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli ödemeye razı olduğunu duyurdu.
Wilfired Zaha kısa süre içerisinde İngiltere Premier Lig'e dönmeye sıcak bakarken, Leicester City'nin Crystal Palace ile girdiği transfer yarışında bir adım ne çıktığı vurgulandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zaha'nın transfer görüşmelerini Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında doğruladı.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de daha önce formasını giydiği Crystal Palace ile görüşen Fildişi Sahilli yıldıza, geçen sezon Yunus Akgün'ü kiralayan Leicester City talip oldu.
KİRALAMA ÜCRETİ ÖDEYECEKLER!
İngiliz basını, Galatasaray ile 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başlayan Leciester City'nin sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli ödemeye razı olduğunu duyurdu.
Wilfired Zaha kısa süre içerisinde İngiltere Premier Lig'e dönmeye sıcak bakarken, Leicester City'nin Crystal Palace ile girdiği transfer yarışında bir adım ne çıktığı vurgulandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zaha'nın transfer görüşmelerini Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında doğruladı.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullandı.
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