LeBron: "Portland, playofflarda zorlu bir eşleşme olur"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Portland Trail Blazers ile playofflarda karşılaşmanın zorlu bir eşleşme olacağını açıkladı.



2019-20 NBA sezonu devam ederse, LeBron ve Lakers Batı Konferansı sıralamasında ilk sırada olacaklar. Şimdiki haliyle, eğer Memphis Grizzlies, 8. sıra için Portland Trail Blazers ve New Orleans Pelicans'ı durdurursa, Lakers ekibi playoffların ilk turunda Ja Morant ve Memphis ile karşılaşacak.



Ancak, sezon devam ederse, hem Jusuf Nurkic, hem de Zach Collins'in sakatlıklarından kurtulmasından ötürü, Blazers'ın Rodney Hood dışında sağlıklı bir kadrosu olacak.



Bu çekirdeğe Damian Lillard, CJ McCollum ve Carmelo Anthony eklendiğinde, Blazers'ın bu 8. sıra için şansını deneyip LeBron ve Lakers ile eşleşme şansı da bulunuyor.



Lakers ve Blazers ilk turda buluşursa, LeBron, Lakers'ı uğraştırabileceklerini biliyor:



"50 atabilecek bir Dame Lillard var, 40 atabilecek bir CJ McCollum var, eğer ısınırsa, ki playofflarda ısınacağını bildiğimiz, 35-40 sayı atabilecek bir Carmelo Anthony var. Playofflarda her pozisyon, aslında bir tek asıl pozisyondur. Ve Portland'la bu tarz bir tecrübe yaşadığınızda, adamlar bir şeyler üretebiliyorlar."



Lillard, McCollum ve Anthony, takımlarının en iyi skorerleri konumunda.



